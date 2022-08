Serie B - Tutti i risultati della prima giornata di campionato (Di domenica 14 agosto 2022) Si è conclusa la prima giornata del campionato cadetto con le sei gare disputate questa sera, colpo del Genoa che espugna Venezia, sconfitte interne per Benevento e Modena. Ecco Tutti i risultati : PARMA - BARI 2-2 CITTAdella - PISA 4-3 COMO - CAGLIARI 1-1 PALERMO - PERUGIA 2-0 ASCOLI - TERNANA 2-1 BENEVENTO - COSENZA 0-1 BRESCIA - SUDTIROL 2-0 MODENA - FROSINONE 0-1 SPAL - REGGINA 1-3 VENEZIA - GENOA 1-2 Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Si è conclusa ladelcadetto con le sei gare disputate questa sera, colpo del Genoa che espugna Venezia, sconfitte interne per Benevento e Modena. Ecco: PARMA - BARI 2-2 CITTA- PISA 4-3 COMO - CAGLIARI 1-1 PALERMO - PERUGIA 2-0 ASCOLI - TERNANA 2-1 BENEVENTO - COSENZA 0-1 BRESCIA - SUDTIROL 2-0 MODENA - FROSINONE 0-1 SPAL - REGGINA 1-3 VENEZIA - GENOA 1-2

