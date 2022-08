Sabrina Ferilli “scatenata”, l’attrice manda in tilt i fan (Di domenica 14 agosto 2022) l’attrice romana Sabrina Ferilli si mostra disinvolta e senza filtri su Instagram. I fan in visibilio per la loro beniamina. Ecco cosa è successo. Sarina Ferilli, attrice romana molto amata dal pubblico, recentemente ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi. A Tu si que vales, format condotto da Maria De Filippi, ha ricoperto il ruolo di giudice, dimostrando tutta la sua versatilità artistica. Della sua carriera si sa quasi tutto; un po’ meno invece della sua vita privata. Al riguardo è stata sposata dal 2003 al 2005 con l’avvocato Andrea Perone. Dopo il fallimento del matrimonio e la separazione, ha intrapresa una relazione con il manager Flavio Cattaneo, con cui è convolata a nozze civili nel 2011. l’attrice romana, che per la sua veracità ricorda la grande Anna Magnani, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 agosto 2022)romanasi mostra disinvolta e senza filtri su Instagram. I fan in visibilio per la loro beniamina. Ecco cosa è successo. Sarina, attrice romana molto amata dal pubblico, recentemente ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi. A Tu si que vales, format condotto da Maria De Filippi, ha ricoperto il ruolo di giudice, dimostrando tutta la sua versatilità artistica. Della sua carriera si sa quasi tutto; un po’ meno invece della sua vita privata. Al riguardo è stata sposata dal 2003 al 2005 con l’avvocato Andrea Perone. Dopo il fallimento del matrimonio e la separazione, ha intrapresa una relazione con il manager Flavio Cattaneo, con cui è convolata a nozze civili nel 2011.romana, che per la sua veracità ricorda la grande Anna Magnani, ...

Alice40875331 : qualcuna che ha voglia di fare amicizia… preferibilmente di Roma e che sia pazza di sabrina ferilli ci sta?? Intorno ai 16 anni circa…;))) - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#Film in #TV??#Cinema ???in SECONDA SERATA 23,06 @raicinque Suburbicon di George Clooney con Matt Damon, Julianne Moo… - GuidoCordeschi : @daxffodils Adoro Sabrina Ferilli ...ha fatto molto ma avrebbe potuto fate molto i più...la sua ironia è la sua aut… - FraLauricella : ???#Film in #TV??#Cinema ???in SECONDA SERATA 23,06 @raicinque Suburbicon di George Clooney con Matt Damon, Juliann… - RedaFree_it : ??#SabrinaFerilli in #vacanza al #mare sorprende i #follower. ?? La celebre #attrice mostra una forma smagliante a… -