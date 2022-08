Non solo campionato: tutto quello che è successo in Coppa Italia (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Reti a grappolo, risultati inaspettati e spettacolo. La Coppa Italia è ripartita da dove ci aveva lasciati. Certo, un 3-1 corsaro del Feralpi in quel di Bolzano non potrà mai coinvolgere il grande pubblico quanto i sei gol – e le infinite polemiche – di una finale tra Inter e Juventus. Ma insomma, anche quest’anno il trofeo è nato sotto i migliori auspici. Il turno preliminare di Coppa Italia Il calcio d’inizio lo hanno dato proprio Südtirol e leoni del Garda, con i biancorossi altoatesini che si sono fatti sorprendere da Siligardi (doppietta) e Cernigoi. Nell’ultima domenica di luglio il quadro del turno preliminare si è completato con le affermazioni casalinghe di Bari, Modena e Palermo, che hanno piegato rispettivamente Padova, Catanzaro e Reggiana. Quattro gare secche per un totale di sedici ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Reti a grappolo, risultati inaspettati e spettacolo. Laè ripartita da dove ci aveva lasciati. Certo, un 3-1 corsaro del Feralpi in quel di Bolzano non potrà mai coinvolgere il grande pubblico quanto i sei gol – e le infinite polemiche – di una finale tra Inter e Juventus. Ma insomma, anche quest’anno il trofeo è nato sotto i migliori auspici. Il turno preliminare diIl calcio d’inizio lo hanno dato proprio Südtirol e leoni del Garda, con i biancorossi altoatesini che si sono fatti sorprendere da Siligardi (doppietta) e Cernigoi. Nell’ultima domenica di luglio il quadro del turno preliminare si è completato con le affermazioni casalinghe di Bari, Modena e Palermo, che hanno piegato rispettivamente Padova, Catanzaro e Reggiana. Quattro gare secche per un totale di sedici ...

tancredipalmeri : Rigore assurdo per il Milan. Bisogna dirlo anche se poi arrivano gli insulti dei milanisti. E reso ancora più ass… - Ettore_Rosato : A sinistra continuano a parlare di unica scelta Letta-Meloni, ma non dicono che portano in Parlamento #DiMaio e… - GiovaQuez : Non è scomparso, è solo diventato 'più potente di quanto tu possa immaginare' ?? #PieroAngela - dagone66 : @michele_ul @ViVilaVitaOra @PBerizzi @repubblica @GiorgiaMeloni I magari è talmente idiota da cimentarsi da solo e… - chiaracoronelli : RT @ngiocoli: Come ampiamente previsto (vero insigni costituzionalisti pro-taglio?), la riduzione dei parlamentari porta a candidare solo n… -