Lazio Bologna | la rete di Immobile gli vale subito un nuovo record

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 agosto 2022), Ciroha siglato il gol decisivo per i tre punti dei biancocelesti. E per il bomber èLasi aggrappa ancora a Ciro. In una gara iniziata tutta in salita, il bomber ha ribaltato ilcon un gol valso il 2-1 alla sua squadra. Stando a quanto riferisce Opta Paolo, il laziale è il quarto giocatore a segnare in cinque match di fila nel suo esordio stagionale in Serie A, da quando la vittoriatre punti, agganciando inoltre Batistuta a quota 183 marcature nel campionato italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.