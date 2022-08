Gina Lollobrigida candidata a Latina a 95 anni per la lista Italia sovrana e popolare

repubblica : Elezioni politiche: Gina Lollobrigida a 95 anni candidata al Senato al Latina nella lista 'Italia sovrana e popolar… - repubblica : Gina Lollobrigida a 95 anni candidata a Latina per Italia sovrana popolare [di Matteo Pucciarelli] - Adnkronos : A confermarlo all'Adnkronos è il suo avvocato, Antonio Ingroia: 'Le ho proposto io di candidarsi'.… - GraziaMontefal2 : RT @mariamacina: Gina Lollobrigida , 95enne , viene candidata al Senato a Latina in 3 circostrizioni da Italia Sovrana Popolare.Non aveva r… - Giuseppetattol4 : @bagnotrash Brava Gina Lollobrigida jtalia sovrana popolare votate facce nuove x 6mesi non votate i vecchi che ruba… -

Fra esse,(95 anni) che sarà capolista in tre circoscrizioni, a Latina, in Sicilia ed in Veneto, per Italia sovrana e popolare il cui leader è l'ex magistrato Antonio Ingroia. Oggi ...A Latina, invece, gli elettori troveranno sulla scheda il nome di un mito:si candida all'uninominale e in tre circoscrizioni proporzionali con Italia Sovrana e Popolare, la lista ...Intervistato anche da Repubblica, Dessì ha palesato soddisfazione nell’avere “con noi una donna che ha fatto la storia del cinema italiano negli ultimi 60 anni”. Con la new entry rappresentata da Gina ...Gina Lollobrigida sarà candidata al Senato come capolista di Italia Sovrana Popolare. Stavolta è ancora più a sinistra, con la compagine di cui fa parte anche l’ex Pm Antonio Ingroia. Ingroia spiega c ...