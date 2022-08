Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 14 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 14 agosto 2022) oggi, domenica 14 agosto, una nuova giornata di gare di questi entusiasmanti Europei 2022 di nuoto a Roma. Di scena, come di consueto, le prove del nuoto in corsie e di quello artistico in cui l’Italia vorrà rimpinguare il già ricco medagliere che vede il Bel Paese primeggiare. Nella vasca del Foro Italico tutto prenderà il via a partire dalle 09.00 e gli interpreti da seguire con una certa attenzione saranno molti. Nelle batterie dei 200 stile libero uomini ritroveremo Lorenzo Galossi, bronzo ieri negli 800 sl, oltre che buona parte di coloro che si sono tinti d’argento nella 4×200 sl. Nuovamente in gara Thomas Ceccon, alle prese con le heat dei 50 dorso, per non parlare della 4×100 stile libero maschile che vuol puntare al comodo accesso alla Finale e poi prendersi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022), domenica 14, una nuova giornata di gare di questi entusiasmanti2022 di. Di scena, come di consueto, le prove delin corsie e di quello artistico in cui l’Italia vorrà rimpinguare il già ricco medagliere che vede il Bel Paese primeggiare. Nella vasca del Foro Italico tutto prenderà il via a partire dalle 09.00 e gli interpreti da seguire con una certa attenzione saranno molti. Nelle batterie dei 200 stile libero uomini ritroveremo Lorenzo Galossi, bronzo ieri negli 800 sl, oltre che buona parte di coloro che si sono tinti d’argento nella 4×200 sl. Nuovamente inThomas Ceccon, alle prese con le heat dei 50 dorso, per non parlare della 4×100 stile libero maschile che vuol puntare al comodo accesso alla Finale e poi prendersi ...

infoitsport : Calendario Europei nuoto artistico Roma oggi: orari sabato 13 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari 13 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara, ordini d… - infoitsport : Calendario Europei canottaggio oggi: orari sabato 13 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli sport sabato 13 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari sabato 13 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara -