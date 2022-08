Uomini e Donne shock | La svolta dietro le quinte: “Sono tornati insieme” (Di sabato 13 agosto 2022) Un noto ed amatissimo ex protagonista del dating show Uomini e Donne è tornato con lei: è successo tutto lontano dalle telecamere Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Estate movimentata anche per alcuni dei più amati protagonisti di Uomini e Donne. Cavalieri, dame e tronisti Sono alle prese con le consuete vacanze prima del ritorno del dating show a settembre su Canale 5. Momenti di relax che amano condividere attraverso i rispettivi profili social per tenere aggiornati anche tutti coloro che da anni li seguono. I video e le immagini pubblicate sui social diventano spesso anche dei veri e propri indizi per capire se i protagonisti più amati torneranno in studio a settembre. Questo è il caso di Marcello Messina che però a quanto pare non farà il suo ritorno nel ... Leggi su specialmag (Di sabato 13 agosto 2022) Un noto ed amatissimo ex protagonista del dating showè tornato con lei: è successo tutto lontano dalle telecamere Lo studio di(screenshot Witty)Estate movimentata anche per alcuni dei più amati protagonisti di. Cavalieri, dame e tronistialle prese con le consuete vacanze prima del ritorno del dating show a settembre su Canale 5. Momenti di relax che amano condividere attraverso i rispettivi profili social per tenere aggiornati anche tutti coloro che da anni li seguono. I video e le immagini pubblicate sui social diventano spesso anche dei veri e propri indizi per capire se i protagonisti più amati torneranno in studio a settembre. Questo è il caso di Marcello Messina che però a quanto pare non farà il suo ritorno nel ...

