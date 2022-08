Siena | Palio | al via la Festa con l’assegnazione dei cavalli Favorite Tartuca e Nicchio

Leggi su velvetmag

(Di sabato 13 agosto 2022) Unche inizia in modo anomalo a causa delle forti piogge che sono cadute copiose dalla tarda serata di ieri per lunga parte della notte. Il risultato: un’assegnazione deiai 10 popoli in forte ritardo alle 16 di oggi. Saltata anche la prima prova per concedere alle dirigenze di contrade di individuare la monta migliore e accudire il proprio barbero. Esultato i contradaioli del Leocorno per Violenta da Clodia, quelli dellaper Remorex e quelli delper Zio Frac. La prima protagonista indiscussa di questodi mezzo agosto 2022 è la pioggia che interrompendo le cene della stalla, che per prime riuniscono i contradaioli prima dei quattro giorni divera e propria avevano fatto presagire un 13 agosto diverso e più difficile, per tempi scanditi ...