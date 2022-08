LIVE – Salernitana-Roma | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto per ladi Joséalla vigilia di, esordio stagionale dei giallorossi Campioni della Conference League 2022/2023. L’allenatore giallorosso parlerà sabato 13 agosto alle 15:00. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. Quali saranno le sue dichiarazioni? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Colpo Salernitana: ufficiale Candreva dalla Samp. Juventus, preso Kostic. Petagna è un nuovo a… - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Colpo Salernitana: ufficiale Candreva dalla Samp. Juventus, preso Kostic. Petagna è un nuovo a… - OdeonZ__ : LIVE Calciomercato -Salernitana vicina a Maggiore. Oggi visite per Petagna a Monza - VELOSPORT1960 : - fanpage : La 10 della #salernitana ha un nuovo proprietario. Scopriamo insieme chi è #Vilhena -

La Gazzetta dello Sport

Dall'ultimo fino al primo, ecco tutte le operazioni concluse in questa sessione estiva CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEANTONIO CANDREVA () dalla Sampdoria L'esterno offensivo classe ...Dall'ultimo fino al primo, ecco tutte le operazioni concluse in questa sessione estiva CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEANTONIO CANDREVA () dalla Sampdoria L'esterno offensivo classe ... LIVE Calciomercato - Salernitana, è fatta per Maggiore. Ufficiale il rinnovo di Tomori Calciomercato Salernitana: non solo Candreva e Vilhena, i granata rivoluzionano il centrocampo acquistando Maggiore dallo Spezia per 4,5 milioni di euro. Sempre in entrata, società in trattativa con l ...Il pronostico della partita di Serie A tra Salernitana e Roma, in programma alle ore 20:45 di domenica 14 agosto ...