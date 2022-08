Tmz | «Anne Heche lotta tra la vita e la morte | ha una gravissima lesione cerebrale»

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’attriceha una «catastrofica»dopo l’incidente della settimana scorsa. E non ci si aspetta che sopravviva, secondo un suo portavoce citato dal sito Usa Tmz. In una dichiarazione rilasciata giovedì sera il portavoce dell’attrice ha detto a Tmz che quella diè una graveanossica e l’attrice è in coma e in condizioni critiche: «Non ci aspettiamo che sopravviva». Il portavoce ha fatto sapere che è in programma un piano per la donazione degli organi: «Si tratta di una sua volontà e viene tenuta inper gli organi». La dichiarazione si conclude con i ringraziamenti al personale dell’ospedale West Hills in cui è in cura e il Grossman Burn Center dove è ricoverata. Cocaina e fentanyl Il sito ...