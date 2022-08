Per lo scudetto sarà derby di Milano, ma occhio alla Roma di Mou (Di venerdì 12 agosto 2022) Pronti, via. Parte il campionato. In compenso, non finisce il calcio mercato: più di due settimane al traguardo, e sono un bel po' di giorni, che possono cambiare anche i valori in campo. Allo stato ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Pronti, via. Parte il campionato. In compenso, non finisce il calcio mercato: più di due settimane al traguardo, e sono un bel po' di giorni, che possono cambiare anche i valori in campo. Allo stato ...

fanpage : Claudio Garella si è spento a 67 anni per problemi al cuore dopo un intervento chirurgico. “Garelik” lascia un segn… - rtl1025 : ?? Il calcio italiano è in lutto per la morte di un grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio #Garella, p… - tancredipalmeri : Se il Tottenham ha davvero offerto 55 milioni per Zaniolo, e sottolineo se, sarà piuttosto difficile per Mourinho f… - ant0nioen : @AlfredoPedulla Un mito, rivoluzionò il modo di parare. Per parare usava le mani ed i piedi allo stesso modo. Indel… - ginugiola : RT @Agenzia_Ansa: Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio Garella, prota… -