Le manovre per il dopo Elly Schlein

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tra gaffe strategiche e battaglie mal condotte, la leadership Pd diè sempre più in bilico. E già si prepara un ingombrante «commissario». «le elezioni europee smantellerò le correnti». Mentre ripete con puntualità svizzera il mantra fondante della sua segreteria,non si accorge che le correnti stanno smantellando lei. Quel fastidio latente dietro il collo, quello starnuto estemporaneo, sono segnali da tenere in considerazione: gli spifferi nel Pd non sono mai casuali e da quelle parti i raffreddori brezneviani lasciano ancora il segno. L’operazione è cominciata in primavera e potrebbe concretizzarsi in autunno, quando entreranno in carica i nuovi commissari a Bruxelles. Allora Paolo Gentiloni, che non si ricandida, tornerà a casa per continuare il lavoro: commissariare ...