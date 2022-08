LIVE – Bollettino oggi | venerdì 12 agosto | contagi | morti e guariti regione per regione DIRETTA

SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. Ricoveri in netto calo, stabili le terapie intensive in Italia - zazoomblog : Covid news. Bollettino: 28.433 nuovi casi 130 morti. Tasso positività al 15%. LIVE - #Covid #news. #Bollettino:… - News24_it : Covid, news. Bollettino: 28.433 nuovi casi e 130 morti. Tasso di positività al 15% - Sky Tg24 - News24_it : Covid, news. Bollettino: 28.433 nuovi casi e 130 morti. Tasso di positività al 15% - Sky Tg24 - News24_it : Covid, news. Bollettino: 28.433 nuovi casi, 130 morti. Tasso positività al 15%. LIVE - Sky Tg24 -

Scende il numero dei ricoverati per per coronavirus negli ospedali italiani. In area medica la rilevazione negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Fiaso fa segnare un - 20%: simili le ...È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute dell'11 agosto ( AGGIORNAMENTI- SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa il Veneto con 3.Le vaccinazioni Covid in Italia. Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, giovedì 11 agosto, sono state somministrate fino ad ora 140.015.378 do ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 agosto: 28.433 nuovi casi, i morti sono 130 ...