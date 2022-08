“Campagna elettorale, il Vaffa day delle élites”. La diretta di Millennium Live con Peter Gomez e Luciano Canfora (Di venerdì 12 agosto 2022) “Da quando le élite hanno inventato la parola populismo si è capito che a loro questo popolo, in fondo, fa un po’ schifo”. Torna l’appuntamento con #MillenniumLive in diretta il 12 agosto alle 15: il direttore Peter Gomez dialogherà Luciano Canfora, filologo classico, storico e saggista tra i più noti in Italia e lucido commentatore della società, della politica e del suo linguaggio. Scopri FqMillennium L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) “Da quando le élite hanno inventato la parola populismo si è capito che a loro questo popolo, in fondo, fa un po’ schifo”. Torna l’appuntamento con #inil 12 agosto alle 15: il direttoredialogherà, filologo classico, storico e saggista tra i più noti in Italia e lucido commentatore della società, della politica e del suo linguaggio. Scopri FqL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiuseppeConteIT : Sarà una campagna elettorale molto intensa e il @Mov5Stelle è prontissimo ad affrontarla. Qui la mia intervista di… - matteorenzi : Alla Versiliana una marea di gente. Che bello. Sarà una campagna elettorale affascinante #25settembre - Davide : Not sure if campagna elettorale or volantino delle offerte Conad - giovamartinelli : @gabri_dib Ottima proposta! Ma sa com'è. Tra (per l'appunto) filo-Putiniani, una campagna elettorale in corso, dent… - ChiaraBottini : Il grafico di tutta la campagna elettorale è il cugggino stagista di qualcuno, giusto? -