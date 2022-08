A 24 ore dalla prima partita, il Barcellona non ha potuto registrare i suoi cinque acquisti (Di venerdì 12 agosto 2022) A 24 ore dal debutto in Liga – domani sera contro il Rayo Vallecano – il Barcellona non ha ancora registrato i propri acquisti. Scriv El Mundo: Quel che potrebbe sembrare una barzelletta non è altro che un riflesso delle difficoltà economiche che il calcio spagnolo si sta trascinando sin dalla pandemia con la trasformazione di un mercato che non alimenta più le entrate. I club hanno pubblicato una frase nei loro uffici: “Vendere prima di acquistare”. I club sono sotto la lente d’ingrandimento della Liga per quel che riguarda i conti e il salary cup. L’audacia di Laporta (presidente del Barcellona, ndr) lo ha portato a voler aggirare i problemi economici con la vendita di risorse. (…) Ha venduto beni per un valore di 618 milioni per bilanciare le perdite ed essere in grado di affrontare i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) A 24 ore dal debutto in Liga – domani sera contro il Rayo Vallecano – ilnon ha ancora registrato i propri. Scriv El Mundo: Quel che potrebbe sembrare una barzelletta non è altro che un riflesso delle difficoltà economiche che il calcio spagnolo si sta trascinando sinpandemia con la trasformazione di un mercato che non alimenta più le entrate. I club hanno pubblicato una frase nei loro uffici: “Venderedi acquistare”. I club sono sotto la lente d’ingrandimento della Liga per quel che riguarda i conti e il salary cup. L’audacia di Laporta (presidente del, ndr) lo ha portato a voler aggirare i problemi economici con la vendita di risorse. (…) Ha venduto beni per un valore di 618 milioni per bilanciare le perdite ed essere in grado di affrontare i ...

santegidionews : In Live streaming oggi #12agosto alle ore 17 dalla cattedrale di Maputo: '30 anni di pace. Un'eredità per il futuro… - matteosalvinimi : P.s. Oggi sarò all'hotspot di Lampedusa (dove nelle ultime ore la sinistra ha cercato di nascondere in tutti i modi… - ipramnet : RT @RashkovaMD: Il mio tempo non ha ore Perché batte col mio cuore. Non ha fretta il mio motore Dalla Vita vuol sapore. La natura bella, l… - ninotelia1 : RT @TV2000it: Domani #13agosto su #Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ?? ore 7 e 8.30 le messe dalla Cattedrale Santa Maria Assunta di Cosenz… - napolista : A 24 ore dalla prima partita, il Barcellona non ha potuto registrare i suoi cinque acquisti Deve incassare 100 mil… -