Sul lungomare di Ostia posizionate nuove rastrelliere colorate per le biciclette (Di giovedì 11 agosto 2022) Ostia – “Sono colorate e utili ed abbelliranno il lungomare di Ostia. Nel Municipio X ecco le rastrelliere con le quali i ciclisti potranno assicurare le loro bici nelle componenti del telaio e delle ruote”. Lo annuncia il Presidente della commissione Lavori pubblici e Mobilità Leonardo di Matteo che nella seduta del Consiglio municipale dello scorso 9 giugno, aveva presentato una mozione in proposito. “Due le motivazioni dalle quali siamo partiti – afferma Di Matteo, relatore e primo firmatario della mozione – la prima è quella di incentivare l’uso della bicicletta a completamento della pista ciclabile, e la seconda quella, allo stesso tempo, di consentire agli appassionati delle due ruote di posizionare in tutta sicurezza le bici senza possibilità che queste siamo preda di malintenzionati. Allo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 11 agosto 2022)– “Sonoe utili ed abbelliranno ildi. Nel Municipio X ecco lecon le quali i ciclisti potranno assicurare le loro bici nelle componenti del telaio e delle ruote”. Lo annuncia il Presidente della commissione Lavori pubblici e Mobilità Leonardo di Matteo che nella seduta del Consiglio municipale dello scorso 9 giugno, aveva presentato una mozione in proposito. “Due le motivazioni dalle quali siamo partiti – afferma Di Matteo, relatore e primo firmatario della mozione – la prima è quella di incentivare l’uso della bicicletta a completamento della pista ciclabile, e la seconda quella, allo stesso tempo, di consentire agli appassionati delle due ruote di posizionare in tutta sicurezza le bici senza possibilità che queste siamo preda di malintenzionati. Allo ...

