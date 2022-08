Sterling: 'City? Le cose non andavano come volevo. Il Chelsea la scelta migliore' (Di giovedì 11 agosto 2022) Raheem Sterling è un attaccante con le idee molto chiare. Non solo quando è in campo, dove prova a fare la differenza con i suoi gol, come ha fatto a Liverpool e City prima e come conta di fare adesso ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Raheemè un attaccante con le idee molto chiare. Non solo quando è in campo, dove prova a fare la differenza con i suoi gol,ha fatto a Liverpool eprima econta di fare adesso ...

ETGazzetta : Sterling: 'City? Le cose non andavano come volevo. Il Chelsea la scelta migliore' - SalmanAzzzaar : @TeamYamal Oru year contract ulla sterling ine aa amountil vitta city ivane vidoola 80 okke kittand?? - MicheleDefina2 : @Giorgio62795580 @pap1pap Il Bayern ha venduto Lewandowski...Il City ha venduto Sterling... Il Liverpool ha venduto… - RasmusKane : @DanVMor A proposito di Sterling mi vien da chiederti: come la vedi la campagna cessioni del City? Personalmente mi… - Roby848484 : Non capisco la facilità con cui il City si sia liberato di Sterling.. ok che spendono ogni estate tanto per spender… -