Napoli, Fabian verso il PSG, Giuntoli ha pronto il colpo last minute (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli accelera i negoziati con il PSG per Fabian Ruiz. Cristiano Giuntoli ha pronto il colpo last minute Ndombale. Fabian Ruiz si avvicina al Paris Saint Germain, il Napoli accelera i negoziati con il club parigino. Fabian si accaserà nella squadra di Mbappè, Messi e Neymar,e latri campioni. L’ex Betis sognava il Real di Ancelotti, ma il PSG è una superba alternativa. Il Napoli dal canto suo perderà l’ennesimo big in questa sessione di mercato, ma Cristiano Giuntoli non si farà trovare impreparato. Il Ds del Napoli ha una lunga lista di possibili sostituti tra i quali spiccano: Zoboszlai del Lipsia, che al momento, però, ha una quotazione fuori mercato, Barak ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilaccelera i negoziati con il PSG perRuiz. CristianohailNdombale.Ruiz si avvicina al Paris Saint Germain, ilaccelera i negoziati con il club parigino.si accaserà nella squadra di Mbappè, Messi e Neymar,e latri campioni. L’ex Betis sognava il Real di Ancelotti, ma il PSG è una superba alternativa. Ildal canto suo perderà l’ennesimo big in questa sessione di mercato, ma Cristianonon si farà trovare impreparato. Il Ds delha una lunga lista di possibili sostituti tra i quali spiccano: Zoboszlai del Lipsia, che al momento, però, ha una quotazione fuori mercato, Barak ...

DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside e @sscnapoli sempre più vicini all'accordo per Fabian #Ruiz - DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - OptaPaolo : 13 - A partire dal suo arrivo al Napoli (dal 2018/19), #Fabian Ruiz ha segnato 13 gol da fuori area in Serie A, men… - infoitsport : Napoli, Fabian verso il PSG, Giuntoli ha pronto il colpo last minute - PSGRelay : RT @napolipiucom: Napoli, Fabian verso il PSG, Giuntoli ha pronto il colpo last minute #napoli #ndombale #PSG #ForzaNapoliSempre https://… -