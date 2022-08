Milan, Gazzetta: “Assenze e nuove presenze nella rosa di Pioli” (Di giovedì 11 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Pioli nella rosa ha davvero che scegliere, ma come riporta la Gazzetta avrà delle mancanze fin da subito in campionato. “Divock in panchina Origi potrà raccogliere il testimone, che arrivi da Giroud o Rebic. Il percorso di recupero del belga è ormai completo: due giorni fa si è unito al gruppo saltando solo la partitella finale, ieri è sempre rimasto con la squadra. Lo aspetta la prima convocazione a San Siro: se lo staff medico non interverrà per consigliare ulteriore prudenza, sarà pronto per la panchina ed eventualmente per giocare uno spezzone di gara. Il modo migliore per ritrovare a pieno il ritmo gara: a metà maggio gli ultimi minuti (25’) di Premier, poi lo stop e la fine anticipata della gloriosa storia con il Liverpool. Assente anche nella ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022)ha davvero che scegliere, ma come riporta laavrà delle mancanze fin da subito in campionato. “Divock in panchina Origi potrà raccogliere il testimone, che arrivi da Giroud o Rebic. Il percorso di recupero del belga è ormai completo: due giorni fa si è unito al gruppo saltando solo la partitella finale, ieri è sempre rimasto con la squadra. Lo aspetta la prima convocazione a San Siro: se lo staff medico non interverrà per consigliare ulteriore prudenza, sarà pronto per la panchina ed eventualmente per giocare uno spezzone di gara. Il modo migliore per ritrovare a pieno il ritmo gara: a metà maggio gli ultimi minuti (25’) di Premier, poi lo stop e la fine anticipata della gloriosa storia con il Liverpool. Assente anche...

Gazzetta_it : Ibra, Milan per sempre. E i figli giocheranno in rossonero - Gazzetta_it : Fantasia, assist e tecnica: il Milan si gode il gioiellino Cuenca. E Pioli lo prova già... - Gazzetta_it : #Adli dice no alla #Francia e sceglie #Algeria. Che coppia con #Bennacer - Den96109848 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Rinnovo Leao: il Milan resta fiducioso di arrivare molto presto a un accordo con il portoghese - avvochad : @MarcoElliottOUT @okimilanisti @furgeTX @supersonico1986 @CalcioFinanza @Gazzetta_it @DAZN_IT @SkySport Mi sembra a… -