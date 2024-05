Alice D’Amato | L’oro è per Asia | il bello delle medaglie - il dispiacere dell’infortunio Rimasta ai vertici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)ha conquistato la medaglia d’oro alle parallele asimmetriche, confermandosi Campionessa d’Europa sugli staggi dopo il sigillo firmato dodici mesi fa ad Antalya. L’azzurra ha fatto risuonare l’Inno di Mameli alla Fiera di Rimini, dopo che giovedì sera si era messa al collo l’argento nel concorso generale individuale. Un trionfo nitido ottenuto con un ottimo esercizio (14.600), ricacciando indietro le lacrime per l’infortunio occorso alla gemellaun paio di giorni fa.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono salita sulle parallele, non ho fatto il collegamento, però ho cercato di portare a casa l’esercizio migliore, fatto bene, e sono davvero contenta. Ho riconfermato la medaglia d’oro sugli staggi e al momento non riesco a realizzare ...