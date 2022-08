Juventus, nuovi affari con la Fiorentina: i tifosi sono furiosi (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, la Juventus potrebbe fare un nuovo affare con la Fiorentina, andiamo a vedere di chi stiamo parlando. In campo la rivalità è decisamente accesa mentre tra le società sembra essere tutta un’altra storia; il rapporto tra Fiorentina e Juventus è ormai conclamato e, questi due club, in passato hanno collaborato sul mercato con i bianconeri ad aver acquisito giocatori molto importanti per la propria rosa. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Vlahovic ma in futuro sembrano che le due società possano mettere in piedi un nuovo affare. AnsafotoAbbiamo menzionato, giustamente, Vlahovic; l’attaccante, arrivato nella scorsa sessione di mercato invernale, è stato uno dei colpi più importanti per il mercato della Juventus. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, lapotrebbe fare un nuovo affare con la, andiamo a vedere di chi stiamo parlando. In campo la rivalità è decisamente accesa mentre tra le società sembra essere tutta un’altra storia; il rapporto traè ormai conclamato e, questi due club, in passato hanno collaborato sul mercato con i bianconeri ad aver acquisito giocatori molto importanti per la propria rosa. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Vlahovic ma in futuro sembrano che le due società possano mettere in piedi un nuovo affare. AnsafotoAbbiamo menzionato, giustamente, Vlahovic; l’attaccante, arrivato nella scorsa sessione di mercato invernale, è stato uno dei colpi più importanti per il mercato della. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, ...

GiovaAlbanese : #Kostic è atteso a Torino domani mattina. #Juventus attiva anche oggi sul fronte #Depay, che però deve prima libera… - marcoconterio : ?????? Attesi oggi nuovi contatti tra la #Juventus e l'entourage di Memphis #Depay in uscita dal #FCBarcelona @TuttoMercatoWeb - marcoconterio : ?????? Stasera nuovi contatti tra la #Juventus e l'entourage di Filip Kostic dell'#Eintracht. La Juve ha deciso di a… - quotidianopiem : Calciomercato: nuovi acquisti per Juventus e Torino, Kostic per i bianconeri, Vlasic e Miranchuk per il Torino - AleGobbo87 : RT @GiovaAlbanese: #Kostic è atteso a Torino domani mattina. #Juventus attiva anche oggi sul fronte #Depay, che però deve prima liberarsi d… -