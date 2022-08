Juventus, il vice-Vlahovi? può arrivare dal Manchester United (Di giovedì 11 agosto 2022) La Juventus vuole chiudere gli ultimi colpi prima dell’inizio della nuova Serie A, che per i bianconeri avrà inizio lunedì 15 agosto contro il Sassuolo. Oltre al centrocampista, la Vecchia Signora vorrebbe acquistare anche una punta che possa affiancare Vlahovi? nel corso della stagione. Per questo, negli ultimi giorni era stato fortemente accostato ai bianconeri il nome di Depay, esubero del Barcellona. L’olandese poteva essere un colpo importante e non troppo difficile da convincere, sia per la situazione economica in cui versano i blaugrana, sia per il minutaggio decisamente più elevato che avrebbe trovato alla Juventus. Martial Juventus Manchester United I bianconeri starebbero anche valutando il profilo di Antony Martial come alternativa all’attaccante del Barça. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Lavuole chiudere gli ultimi colpi prima dell’inizio della nuova Serie A, che per i bianconeri avrà inizio lunedì 15 agosto contro il Sassuolo. Oltre al centrocampista, la Vecchia Signora vorrebbe acquistare anche una punta che possa affiancare? nel corso della stagione. Per questo, negli ultimi giorni era stato fortemente accostato ai bianconeri il nome di Depay, esubero del Barcellona. L’olandese poteva essere un colpo importante e non troppo difficile da convincere, sia per la situazione economica in cui versano i blaugrana, sia per il minutaggio decisamente più elevato che avrebbe trovato alla. MartialI bianconeri starebbero anche valutando il profilo di Antony Martial come alternativa all’attaccante del Barça. ...

