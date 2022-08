Io con lui? Mai | il video che imbarazza Calenda | figuraccia storica

(Di giovedì 11 agosto 2022) Chi l'avrebbe mai detto che Carloe Matteo Renzi si sarebbero accordati per correre insieme alle elezioni del 25 settembre. Di certo non ci ha visto Accordi&Disaccordi l'11 settembre 2020. Sì, perché quel giorno, ospite di Luca Sommi e Andrea Scanzi, ad Accordi&Disaccordi, sul Nove, c'era proprio il leader di Azione. Era statoin studio a giurare: "Non mi alleo con Renzi, l'ho detto 18 milioni di volte". Finita qui? Neanche per sogno, perché nel giugno dello stesso anno, sempre da Scanzi e Sommi,sul quasi alleato Renzi diceva: "È una persona che dice una cosa e ne fa un'altra. Vota contro lo scudo penale che ha messosull'Ilva, dice che sfiducia Alfonso Bonafede e poi ci fa un accordo. Ciò che dinon sopporto è che condisce questa roba con ‘la mossa del cavallo', ...

