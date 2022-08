Federico Negri, il giovane italiano che rischia 8 anni di carcere in India per aver attraversato un ponte (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha attraversato un ponte che collega il Nepal all'India senza pagare una tassa corrispondente a circa 40 euro, cifra che aveva tra l'altro con sé. Una... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha attrsato unche collega il Nepal all'senza pagare una tassa corrispondente a circa 40 euro, cifra che aveva tra l'altro con sé. Una...

Decet_Sperare : Attraversa il ponte senza pagare la tassa di 40 euro, Federico Negri sbattuto in cella: “Rischia 8 anni di carcere”… - rep_torino : La madre di Federico Negri: 'Aiutate mio figlio incarcerato in India, non è un criminale' [di Carlotta Rocci] [aggi… - StudioConti : La madre di Federico Negri: 'Aiutate mio figlio incarcerato in India, non è un criminale' - NuvolaR38158744 : RT @repubblica: La madre di Federico Negri: 'Aiutate mio figlio incarcerato in India, non è un criminale' [di Carlotta Rocci] - Blinky74 : RT @Sarita_Libre: Il caso di Federico Negri deve farci riflettere sul nostro mondo, una terra che è di tutti ma sulla quale certi uomini ha… -