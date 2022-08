F1, Salo prende in giro la Ferrari: “Sembra che nelle riunioni studino come perdere” (Di giovedì 11 agosto 2022) La Formula 1 è in vacanza per la pausa estiva, ma gli strascichi delle polemiche innescate dalle maldestre strategie della Ferrari non Sembrano arginarsi. In molto hanno criticato la Rossa e, tra questi, c’è anche l’ex pilota finlandese Mika Salo che, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘RacingNews365, si è scagliato contro la squadra di Maranello: “In questo modo non si possono vincere titoli mondiali. Difficile capire cosa causi questi problemi in Ferrari, ma c’è sempre qualcosa che va storto. Situazione davvero difficile, ma sono sicuro che cercheranno di investigare, analizzare e risolvere tutto, perché hanno buttato via il titolo. Binotto ha fatto un bel lavoro riportando la Ferrari al vertice, ma deve sistemare delle piccole cose. In questo momento Sembra quasi che le ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) La Formula 1 è in vacanza per la pausa estiva, ma gli strascichi delle polemiche innescate dalle maldestre strategie dellanonno arginarsi. In molto hanno criticato la Rossa e, tra questi, c’è anche l’ex pilota finlandese Mikache, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘RacingNews365, si è scagliato contro la squadra di Maranello: “In questo modo non si possono vincere titoli mondiali. Difficile capire cosa causi questi problemi in, ma c’è sempre qualcosa che va storto. Situazione davvero difficile, ma sono sicuro che cercheranno di investigare, analizzare e risolvere tutto, perché hanno buttato via il titolo. Binotto ha fatto un bel lavoro riportando laal vertice, ma deve sistemare delle piccole cose. In questo momentoquasi che le ...

