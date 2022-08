Europei di nuoto, l'Italia conquista quattro medaglie. Razzetti primo oro (Di giovedì 11 agosto 2022) Una partenza esplosiva e vibrante che sembra fare da preludio ad un Europeo indimenticabile per i colori azzurri. L'Italia si presenta al via della rassegna continentale tuffandosi subito nell'oro con Alberto Razzetti nei 400 misti che sotto la sua spinta propulsiva, lui appassionato di Ferrari e Ducati, trascina sul terzo gradino del podio il giovane Pier Andrea Matteazzi. Ad arricchire la prima giornata ci pensa poi la staffetta 4x200 sl maschile che si mette al collo l'argento dietro la formidabile Ungheria e le ottime sensazioni in vista della finale lasciate dal recordman Thomas Ceccon nei 50 rana, di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, di Margherita Panziera nei 200 dorso oltre alla azzurre Di Pietro e Tarantino, che si giocano il podio nei 100 stile libero. La corsa azzurra al medagliere era iniziata nel primo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Una partenza esplosiva e vibrante che sembra fare da preludio ad un Europeo indimenticabile per i colori azzurri. L'si presenta al via della rassegna continentale tuffandosi subito nell'oro con Albertonei 400 misti che sotto la sua spinta propulsiva, lui appassionato di Ferrari e Ducati, trascina sul terzo gradino del podio il giovane Pier Andrea Matteazzi. Ad arricchire la prima giornata ci pensa poi la staffetta 4x200 sl maschile che si mette al collo l'argento dietro la formidabile Ungheria e le ottime sensazioni in vista della finale lasciate dal recordman Thomas Ceccon nei 50 rana, di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, di Margherita Panziera nei 200 dorso oltre alla azzurre Di Pietro e Tarantino, che si giocano il podio nei 100 stile libero. La corsa azzurra alre era iniziata nel...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - MessiPaola : RT @Eurosport_IT: ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?29 di… - RebsDiary : RT @Eurosport_IT: ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?29 di… -