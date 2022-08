David Garrett in Italia con 5 show: cambia location il concerto di Genova (Di giovedì 11 agosto 2022) MILANO – Dopo lo straordinario concerto di fine luglio a Terme di Caracalla, David Garrett, virtuoso e rockstar del violino, è atteso di nuovo in Italia ai primi di settembre per il suo ALIVE Tour 2022. Il debutto è previsto il 10 settembre a Genova, ma si sposta in una nuova sede, decisamente prestigiosa, ovvero al Teatro Carlo Felice. I biglietti già acquistati per i concerti inizialmente annunciati nel 2020 e poi posticipati al 2021 e infine al 2022 all’RDS Stadium rimangono validi e i posti saranno ricollocati nel rispetto del settore acquistato e della tipologia di prezzo. Per tutte le informazioni in dettaglio, in caso di acquisto online, i possessori di biglietti saranno contattati via mail dopo il 16 agosto dal circuito di biglietteria dove hanno effettuato l’acquisto, ricevendo il “segnaposto” ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 11 agosto 2022) MILANO – Dopo lo straordinariodi fine luglio a Terme di Caracalla,, virtuoso e rockstar del violino, è atteso di nuovo inai primi di settembre per il suo ALIVE Tour 2022. Il debutto è previsto il 10 settembre a, ma si sposta in una nuova sede, decisamente prestigiosa, ovvero al Teatro Carlo Felice. I biglietti già acquistati per i concerti inizialmente annunciati nel 2020 e poi posticipati al 2021 e infine al 2022 all’RDS Stadium rimangono validi e i posti saranno ricollocati nel rispetto del settore acquistato e della tipologia di prezzo. Per tutte le informazioni in dettaglio, in caso di acquisto online, i possessori di biglietti saranno contattati via mail dopo il 16 agosto dal circuito di biglietteria dove hanno effettuato l’acquisto, ricevendo il “segnaposto” ...

