Ucraina | intelligence Gb | Mosca crea nuova formazione militare | terzo Corpo d' Armata

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Londra, 10 ago. (Adnkronos) - Per far fronte alle "priorità operative" di intensificare l'offensiva del Donbass e rafforzare le difese contro i previsti contrattacchi ucraini nel sud del paese,ha molto probabilmente "istituito unaimportantedi forze di terra, ild', con base a Mulino, nell'oblast di Nizhny Novgorod, ad est di". Queste le valutazioni contenute nell'ultimo rapporto dell'britannica divulgate dal ministero della Difesa di Londra. "La Russia - prosegue - intende verosimilmente rifornire per un'ampia percentuale il nuovod'attraverso i battaglioni di 'volontari' di, che vengono ...

...divise tra offensiva in Donbass e difesa nel Sud" Le forze russe impegnate sul campo in... E' quanto spiega l'britannica nel suo bollettino giornaliero sull'andamento del conflitto. ...Lo afferma in un tweet il report aggiornato didel Ministero della Difesa britannico. ...hanno confermato che a potenziali reclute vengono offerti bonus in denaro per combattere inLondra, 10 ago. (Adnkronos) – Per far fronte alle “priorità operative” di intensificare l’offensiva del Donbass e rafforzare le difese contro i previsti contrattacchi ucraini nel sud del paese, Mosca ...Decine di razzi katiuscia hanno martellato per tutta la notte il distretto di Nikopol (Dnipropetrovsk), dove sorge la centrale nucleare di Zaporizhia, causando almeno 11 morti e 13 feriti.