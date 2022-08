(Di mercoledì 10 agosto 2022), 59 anni, si è aperta in un articolo che ha scritto per il Daily Mail, in cui ha confessato di avera suasua età, e come questo l’abbia fatta riflettere sul tema dell’invecchiamento., presentatrice televisiva scozzese, ha dichiarato nel suo articolo sul Daily Mail che, alla vigilia del suo 50esimo compleanno, ha confessato a sua, che adesso ha 20 anni, di averleper oltre un decennio: “Pensavo fosse una confessione insignificante, se non comica… L’ammissione che ha scosso miae che mi ha fatto rimordere la coscienza? Che il prossimo compleanno che avrei festeggiato sarebbe stato in realtà il mio 50°, non il 40°. Che la mamma aveva 49 anni“.non ha mai ...

News – Roba da Donne

... Midnight in the Switchgrass Taryn Manning, Karen Ruby Rose, Vanquish Peggior attrice non protagonista Amy, Dear Evan Hansen Sophie Cookson, Infinite Erin Davie, Diana the Musical Judy, ......Gareth Keegan (Diana the Musical) Jared Leto (House of Gucci) PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA Amy(Dear Evan Hansen) Sophie Cookson (Infinite) Erin Davie (Diana the Musical) Judy(Diana ... Kaye Adams: "Quando dissi a mia figlia che le avevo mentito sulla mia età"