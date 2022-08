Juventus, Cabrini: “Agnelli ci teneva moltissimo alla squadra” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra le pagine del Corriera della Sera, di mercoledì 10 agosto, potete ritrovare un interessantissima intervista fatta a Giovanni Cabrini. Tra i tanti temi, il bianconero Campione del Mondo, si è soffermato sulla sua esperienza alla Juventus, sul suo ex compagno Paolo Rossi e tanti altri aneddoti. Ecco le sue parole: ?…?E quale ricordo conserva, oggi, di quella Juve a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. nella quale lei è stato anche capitano? “Una grande avventura prima di tutto umana. Vede, io sono nato a Cremona, sono tutto som­mato un provinciale. Ma l’aver vissuto a Torino mi ha insegnato tanto. Per esempio, a essere più sobrio: ieri come oggi Torino è la città ideale per un calciatore, perché anche se ti riconoscono per strada, la ritrosia sabauda impedisce loro di fermarti e chiederti un autografo o una foto” Ma Torino, In ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra le pagine del Corriera della Sera, di mercoledì 10 agosto, potete ritrovare un interessantissima intervista fatta a Giovanni. Tra i tanti temi, il bianconero Campione del Mondo, si è soffermato sulla sua esperienza, sul suo ex compagno Paolo Rossi e tanti altri aneddoti. Ecco le sue parole: ?…?E quale ricordo conserva, oggi, di quella Juve a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. nella quale lei è stato anche capitano? “Una grande avventura prima di tutto umana. Vede, io sono nato a Cremona, sono tutto som­mato un provinciale. Ma l’aver vissuto a Torino mi ha insegnato tanto. Per esempio, a essere più sobrio: ieri come oggi Torino è la città ideale per un calciatore, perché anche se ti riconoscono per strada, la ritrosia sabauda impedisce loro di fermarti e chiederti un autografo o una foto” Ma Torino, In ...

ZonaBianconeri : RT @Ultimo_Samurai_: Che brutte persone. #Cabrini #Ferlaino I morti andrebbero lasciati in pace e rispettati sempre. A maggior ragione qu… - Ultimo_Samurai_ : Che brutte persone. #Cabrini #Ferlaino I morti andrebbero lasciati in pace e rispettati sempre. A maggior ragione… - Furiaceca__ : ?? Juventus Bologna 2-0 stagione 1981/82 le reti di Virdis e Cabrini, in foto Cabrini con un giovanissimo Mancini . - junews24com : Cabrini sicuro: «Juventus Women squadra da battere. In Champions...» - - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: WOMEN, Cabrini: “Il calcio f -