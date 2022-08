Covid | ultime news Bollettino | 31 703 casi e 145 morti Tasso di positività al 15 | 7% LIVE

(Di mercoledì 10 agosto 2022) In calo ricoveri ordinari (-224) e terapie intensive (-10). Processati 201.509 tamponi. Fiaso: la discesa deidi-19 comincia ad arrestarsi: dieci regioni sono vicine a una stasi e, fra queste, in due si rilevano segnali di una crescita debole. E' arrivato poi l'appello del presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica: "Ci sono ancora troppe remore sulla vaccinazione di ragazzi e bambini contro il, timori che non hanno alcun senso"

LaStampa : Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E’ pronta la campagna d’autunno contro la nuova ondata - RaiNews : #Covid: 31.703 nuovi casi e 145 morti nelle ultime 24 ore in Italia - palermo24h : Ultime Covid Italia: 31.703 contagi e 145 Decessi. In Sicilia 23 vittime - VincenzaSMF : RT @LaStampa: Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E’ pronta la campagna d’autunno contro la nuova ondata https://t.… - Tizianalilly : RT @LaStampa: Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E’ pronta la campagna d’autunno contro la nuova ondata https://t.… -

