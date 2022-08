Benzina e Diesel sotto i 2 euro | ma non per sempre | ecco fino a quando approfittarne

Leggi su chenews

(Di mercoledì 10 agosto 2022) In queste settimane d’estate stiamo vedendo il prezzo distareal didei 2. Una situazione però temporanea:approfittare di questo costo. Nonostante i prezzi del gas sono in calo durante il momento clou della stagione estiva, dove in queste settimane molti conducenti hanno deciso di fare rifornimento per le vacanze. Molti italiani hanno deciso di cambiare le loro abitudini di guida proprio per far fronte all’aumento dei prezzi alla pompa. Andiamo a vederea quanto il carburante sarài due. fonte foto: AdobeStockRispetto a qualche anno fa, il prezzo diè alto. Ma se ...