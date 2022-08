Fiorentina | l’affare più atteso dai tifosi si chiude giovedì | firma fino al 2027

Leggi su serieanews

(Di martedì 9 agosto 2022), l’attesa deista finalmente per finire.siil colpo piùdell’estate: pronta laal. Ladi Vincenzo Italiano è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di campionato, oramai sempre più vicina. Tra pochissimi giorni inizierà la Serie A e le squadre, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.