Calenda-Renzi accordo quasi chiuso, si tratta sui collegi: Azione 60 e 40 Italia Viva (Di martedì 9 agosto 2022) O si accorda o fa le elezioni su Twitter. E Carlo Calenda, dopo una mattina di passione ma anche di tweet, ha aperto a Matteo Renzi e a Italia Viva. Adesso si parla di rapporto per la distribuzione dei collegi. L'equAzione che gira è 60 per cento per Azione e 40 per cento a Italia Viva. Sembra un bluff la frase "stiamo raccogliendo le firme", che ha continuato a ripetere, fino a questa mattina, Calenda nelle interviste. Il famigerato parere dell'Europarlamento che secondo Calenda permetterebbe la deroga (la necessità di non ricorrere a un simbolo già presentato alle scorse elezioni) è un parere che non ha valore giuridico. La resistenza del leader di Azione si deve al rapporto di ...

