Ultime Notizie – Jova Beach Party | Salvini | “Polemiche tristi | Jovanotti va solo premiato”

(Di lunedì 8 agosto 2022) “Adoro la musica e mi piacenotti. Chi dopo la pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana, vaaiutato e”. Così il segretario della Lega Matteo, a margine della visita al canile di Milano, ha commentato lesul. “Conto che tutti i lavoratori siano equamente retribuiti e tutelati, però fareideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia, mi sembra veramente triste”, ha aggiunto, concludendo: “C’è tanto da fare. Se uno pensa di salvare l’ambiente fermando i concerti dinotti, ha sbagliato a capire”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - CorriereCitta : Violenta lite alle porte di Roma, 27enne preso a pugni: è gravissimo - meteoredit : Ecco le ultime previsioni #meteo aggiornate fino a #Ferragosto: tra #temporali ?? e #caldo ???, l'estate continua. L… -

Il Sole 24 ORE

TEMI: coldiretti fvgfvg vendemmia fvgVendemmia 2022, produzioni in calo in Friuli e prezzi in aumento Esce per andare al raduno alpino ma precipita con l'auto nel dirupo: ...'Le regole si conoscono nel centro - destra. Il partito che prende più voti in una coalizione propone al presidente del consiglio la figura che dovrebbe essere indicata che vorrebbe fosse indicata ... Ucraina, ultime notizie. Mosca, centrale nucleare Zaporizhzhia funziona normalmente E' nelle notti di metà agosto che lo spettacolo delle Perseidi raggiunge il suo apice. Per goderne appieno partiremo all'ora in cui di solito si ritorna: dal Lago Ballano saliremo con ampio percorso i ...Dániel Nagy di Zengo ha recuperato tre posizioni negli ultimi giri per concludere ottavo, mentre Tiago Monteiro del LIQUI MOLY Team Engstler è giunto nono. Il suo compagno di squadra Attila Tassi ...