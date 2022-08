Ranking ATP (8 agosto 2022): Jannik Sinner scivola fuori dalla top 10 (Di lunedì 8 agosto 2022) Con la conclusione dei tornei ATP 500 di Washington e 250 di Los Cabos, nella notte italiana di oggi, lunedì 8 agosto 2022, è stato rilasciato il Ranking mondiale aggiornato: a causa della mancata conferma del titolo negli Stati Uniti, scivola fuori dalla top 10 Jannik Sinner, che perde due posizioni ed è ora 12°. Top 10 ATP (Ranking al 08.08.2022) 1 Daniil Medvedev (Russia) 7875 2 Alexander Zverev (Germania) 6760 4 Rafael Nadal (Spagna) 5620 7 Carlos Alcaraz (Spagna) 5035 6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5000 3 Novak Djokovic (Serbia) 4770 5 Casper Ruud (Norvegia) 4685 8 Andrey Rublev (Russia) 3710 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3490 10 Hubert Hurkacz (Polonia) 3015 Restano cinque gli italiani nei primi 100: oltre a ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Con la conclusione dei tornei ATP 500 di Washington e 250 di Los Cabos, nella notte italiana di oggi, lunedì 8, è stato rilasciato ilmondiale aggiornato: a causa della mancata conferma del titolo negli Stati Uniti,top 10, che perde due posizioni ed è ora 12°. Top 10 ATP (al 08.08.) 1 Daniil Medvedev (Russia) 7875 2 Alexander Zverev (Germania) 6760 4 Rafael Nadal (Spagna) 5620 7 Carlos Alcaraz (Spagna) 5035 6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5000 3 Novak Djokovic (Serbia) 4770 5 Casper Ruud (Norvegia) 4685 8 Andrey Rublev (Russia) 3710 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3490 10 Hubert Hurkacz (Polonia) 3015 Restano cinque gli italiani nei primi 100: oltre a ...

