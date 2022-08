Covid | news Costa | Stop mascherina a scuola segnale normalità importante LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 8 agosto 2022) "Passi avanti importanti per permettere ai nostri studenti di tornare in classe senza mascherine. Ffp2 solo personale scolastico e alunni fragili", ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute che poi ha aggiunto: "il prossimo obiettivo è la revisione dell'isolamento per i positivi asintomatici, una prima riduzione subito e la definitiva eliminazione della misura nelle prossime settimane". Iss: reinfezioni in lieve aumento al 13%, 1.890.970 quarte dosi somministrate