Calendario European Championships 2022: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming, quali sport ci saranno (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli European Championships 2022 andranno in scena da giovedì 11 agosto a domenica 21 agosto. Monaco ospiterà questa competizione multisportiva, giunta alla seconda edizione, che comprende gli Europei di nove sport: atletica leggera, ginnastica artistica, ciclismo (strada, pista, mountain bike, BMX), canottaggio, canoa sprint, beach volley, arrampicata sportiva, tennistavolo, triathlon. Le rassegne continentali di queste discipline avranno dunque luogo in contemporanea nella città tedesca, come se fossero delle piccole Olimpiadi su base europea. L’Italia spera di essere grande protagonista e di regalarsi grandi gioie in dieci giorni di piena estate da vivere con grande passione, sulle ali dell’entusiasmo dopo l’apoteosi di Tokyo 2020. Sarà caccia al medagliere, si preannuncia una lotta ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Gliandranno in scena da giovedì 11 agosto a domenica 21 agosto. Monaco ospiterà questa competizione multiiva, giunta alla seconda edizione, che comprende gli Europei di nove: atletica leggera, ginnastica artistica, ciclismo (strada, pista, mountain bike, BMX), canottaggio, canoa sprint, beach volley, arrampicataiva, tennistavolo, triathlon. Le rassegne continentali di queste discipline avranno dunque luogo in contemporanea nella città tedesca, come se fossero delle piccole Olimpiadi su base europea. L’Italia spera di essere grande protagonista e di regalarsi grandi gioie in dieci giorni di piena estate da vivere con grande passione, sulle ali dell’entusiasmo dopo l’apoteosi di Tokyo 2020. Sarà caccia al medagliere, si preannuncia una lotta ...

