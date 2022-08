MERCATO MILAN E TOP NEWS – Sette reti alla Pergolettese, sale Onana (Di domenica 7 agosto 2022) Una domenica 7 agosto ricca di notizie in casa MILAN: in primo piano il calcioMERCATO, ma non solo. Le top NEWS di giornata nelle schede Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Una domenica 7 agosto ricca di notizie in casa: in primo piano il calcio, ma non solo. Le topdi giornata nelle schede

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, ACCORDO RAGGIUNTO COL BRUGGE PER #DEKETELAERE: AFFARE DA 36 MILIONI DI EURO BONUS COMPR… - anperillo : Il #Napoli è al secondo posto, dietro la #Juventus, nella classifica dei club di #SerieA che finora hanno speso di… - YBah96 : RT @Pirichello: Il direttore Vitiello si è rotto i coglioni dello stallo del mercato del Milan e ha mandato Gigi Torre a Lens per cominciar… - Crisclaninter : PSG 'Quanto costa Leao?,risposta Milan '95 mln',risposta PSG 'grazie e buonasera' Leao chiede 7mln per rinnovare ,… -