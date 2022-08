Letta insiste | ' Alleanze o rischiamo di consegnare il paese alla destra'

globalistIT : - OmbraDuca : RT @ValterRimini: Spiegatemi una cosa: Letta insiste che il Pd è di “sinistra”, però cosa fa? Sbatte la porta in faccia a Fratoianni e Bone… - LNN999 : RT @ChiodiDonatella: Ma #Letta che insiste a cercare #occhiditigre ha capito che più tenta di infangare #Salvini e #Meloni con #Russia e #f… - MariaLu91149151 : RT @ChiodiDonatella: Ma #Letta che insiste a cercare #occhiditigre ha capito che più tenta di infangare #Salvini e #Meloni con #Russia e #f… - beverlytozier3 : @erretti42 Letta insiste che sono 'soldi che vengono dall'Europa'. Da soli, con le loro gambette -

ilGiornale.it

Alleanze altrimenti è sconfitta sicura. Il segretario del Pd, Enrico, andrà 'fino in fondo' nel tentativo di mettere insieme tutte le forze 'progressiste e democratiche' in vista delle elezioni politiche. Altrimenti, ha spiegato parlando agli studenti presenti ...C'è anche il tempo per sbeffeggiare "l'allegra brigata di, Calenda, Bonino, Gelmini, tutti ... Giorgia Meloni continua a frenare sulla scelta, ma Salvini non si arrende e: " A me alcuni ... "Passi avanti, si decide in 48 ore": Letta apparecchia l'ammucchiata a sinistra Il segretario del Pd, Enrico Letta, andrà "fino in fondo" nel tentativo di mettere insieme tutte le forze "progressiste e democratiche" in vista delle elezioni politiche ...L’alleanza Pd-Azione non spaventa Giorgia Meloni che a Controcorrente su Retequattro fa un’analisi di quanto sta accadendo. Se guardi il programma di Calenda e Fratoianni c’è da mettersi le mani nei c ...