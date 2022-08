Io | Stefano e la sclerosi multipla | di politica | elezioni e diritti negati

(Di martedì 2 agosto 2022) Cosa succederebbe se, come nella fantasia di José Saramago , tutte le persone si coalizzassero per votare scheda bianca? In tempo di campagna elettorale, Laura Santi riflette su di chi è talmente abituato a essere invisibile che neanche ci prova a cercare un voto che lo rappresenti

CaputoItalo : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : Dal Veneto in Puglia a piedi malgrado la sclerosi ... -

Vanity Fair Italia

... Mung Whung Chung,Ranzani, Dan Ettinger. È apparsa nelle produzioni di famosi registi come ...su importanti tematiche sociali (Spettacoli 2021 - 2022 AISM " Associazione Italiana......delle donne coinvolte nellamultipla. A causa delle limitazioni consigliate dalla situazione pandemica, non siamo riusciti ad incontrare e ringraziare di persona Giorgio, Claudio e... Io, Stefano e la sclerosi multipla: che cosa è stato il Covid per noi Cosa succederebbe se, come nella fantasia di José Saramago , tutte le persone si coalizzassero per votare scheda bianca In tempo di campagna elettorale, Laura Santi riflette su di chi è talmente abit ...L’annuncio di Ed Slater ha scioccato il mondo della palla ovale. E in Italia, le storie di Gianluca Signorini e Stefano Borgonovo avevano portato alla luce la terribile realtà di questa patologia. Fac ...