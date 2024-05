La nuova Nintendo Switch verrà annunciata entro la fine dell’anno fiscale corrente

(Di martedì 7 maggio 2024)ha intenzione di annunciare ufficialmente lal’anno. Si tratta di una splendida notizia per tutti i videogiocatori in attesa di novità ufficiali dedicate al nuovo hardware. Grazie a una dichiarazione da parte di Shuntaro Furukawa, presidente della compagnia, è ormai certo cheannuncerà l’hardware prima di aprile 2025: il termine nelannoè infatti fissato per il 31 marzo 2025. Faremo un annuncio riguardante la console successiva aquesto anno. Sono già passati nove anni dall’annuncio dell’esistenza della console, avvenuto a marzo del 2015. A giugno ci sarà un Direct ...

Nuove indiscrezioni indicherebbero la presentazione di Nintendo Switch 2 come spostata in Estate e il rilascio previsto nel 2025 Quello odierno non è stato un buon risveglio per i fan Nintendo poiché un rumor proveniente da oltreoceano e ...

Hades 2 corre in "accesso anticipato": debutto a sorpresa per il gioco di Supergiant - Hades 2 corre in "accesso anticipato": debutto a sorpresa per il gioco di Supergiant - ma in base all'esperienza dell'originale potrebbe arrivare subito su nintendo Switch (o sulla nuova console di nintendo) e su console PlayStation e Xbox.

Nintendo rompe il silenzio sul successore di Switch - nintendo rompe il silenzio sul successore di Switch - nintendo rompe il silenzio sul successore di Switch | La prossima console della Casa di Kyoto verrà annunciata entro l'anno fiscale in corso.