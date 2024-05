Giornate Gastroenterologiche Casertane - la 2^ edizione al Grand Hotel Vanvitelli il 10 e 11 maggio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 7 maggio 2024) San Marco Evangelista. Con la Presidenza della Dr.ssa Maria Erminia Bottiglieri e del Dr. Rosario Cuomo prosegue, con la secondadelle, l’aggiornamento scientifico sulle malattie dell’apparato digerente iniziato lo scorso anno. L’iniziativa, anche quest’anno, nasce da una collaborazione tra le realtàdell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta e del Presidio Ospedaliero “Anastasia Guerriero” di Marcianise per sancire una logica territoriale dei programmi di sviluppo della Gastroenterologia di Terra di Lavoro. Verranno trattati diversi argomenti come le malattie infiammatorie croniche intestinali, l’asse micro-biota-fegato, le tecniche diagnostiche – terapeutiche per le patologie ...