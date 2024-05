Salvini - per l' Ucraina la risposta non è mandare altre armi

(Di martedì 7 maggio 2024) "Sicuramente lanon èe sicuramente Macron quando apre bocca fa un danno, perché quando dice che potremmodelle truppe di terra a combattere infa un danno": lo ha detto il vicepremier, ministro e leader della Lega Matteorispondendo stamani a Milano a una domanda sul pacchetto di aiuti all'allo studio del governo. "Io non voglio - ha aggiunto - che l'Italia e l'Europa entrino in guerra e non voglio lasciare ai miei figli la terza mondiale. Quindi invito Macron a tacere. Se Macron pensa alla guerra, si metta l'elmetto, si prenda una fionda e vada lui a combattere".

