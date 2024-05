Kaspersky | i malware per il mobile banking sono cresciuti del 32% nel 2023

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 7 maggio 2024.ha pubblicato il Financial Threat Report per il, fornendo un'analisi dettagliata dell'evoluzione del panorama delle minacce informatiche nel settore finanziario. Il report rivela un aumento significativo diper ile di phishing legato alle criptovalute, segnalando una crescente minaccia per gli asset finanziari digitali. Negli ultimi 12 mesi si è assistito a un aumento considerevole del numero di utenti che siimbattuti in trojan bancari mobili, con una crescita del 32% degli attacchi a utenti Android rispetto al 2022. Il trojan bancario più diffuso è stato Bian.h, responsabile del 22% di tutti gli attacchi Android. A livello geografico, Afghanistan, Turkmenistan e Tagikistan hanno registrato la quota più ...