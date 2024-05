La Farnesina vuole vederci chiaro | controlli a tappeto in tutto il Sud America

(Di martedì 7 maggio 2024) Inchieste adellainil Sud. Non solo in Venezuela, come riportato ieri da Il Tempo. Il ministero degli Esteri intende far piena luce sulla Passaportopoli che ha dilagato nel corso degli anni e che, con questo governo, sta venendo finalmente a galla. Il caso del Consolato di Caracas, dove il 12 aprile scorso sono arrivati gli ispettori del dicastero accompagnati da finanzieri e carabinieri, potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Come documentato nella nostra inchiesta,è partito da un esposto alla procura di Roma di un deputato di FdI, Andrea Di Giuseppe, il quale ha chiesto di controllare «il rilascio dei passaporti da parte delle autorità consolari italiane a beneficio di soggetto a vario titolo residenti in Venezuela non aventi titolo o, comunque, sulla ...

