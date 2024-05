Napoli - centrocampo da rifondare | Sudako - Koné e Ugarte nel mirino

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilprepara la rivoluzione av,neldi De Laurentiis e Manna.– Ilsi prepara a una vera e propria rivoluzione ain vista della prossima stagione. Con le partenze di Eljif Elmas, ceduto al Lipsia a gennaio, e di Piotr Zielinski, in procinto di accasarsi all’Inter, il reparto centrale degli azzurri necessita di un profondo rinnovamento. Nonostante l’interesse del Barcellona per Stanislav Lobotka, il regista slovacco non sembra essere alla portata delle casse blaugrana, almeno per il momento. Infatti, il club catalano deve prima far quadrare i bilanci prima di potersi muovere con libertà sul mercato.v,e ...