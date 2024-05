Sul tavolo del G7 le uova delle galline di Giulio Apollonio - l' allevatore pugliese che le salva dagli allevamenti intensivi

(Di martedì 7 maggio 2024) Un modello di business atipico, decisamente non al passo con i tempi. Chissà se proprio questa caratteristica dell'attività diclasse 1986, lo renderà particolarmente simpatico al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, anch'egli spesso soggetto ad osservazioni riguardo la sua età avanzata. Come enteranno in contatto i due? Tutto parte dal già citato impiego diche, andando nello specifico, lascia razzolare più di 6milasu una superficie di quattro ettari di terreno a Cutrofiano, in provincia di Lecce, senza mai venderle o macellarle, ma al solo scopo di raccoglierne le. Esse, deposte quotidianamente dalle 300 alle 1.500, arriveranno fino alle imbandite tavole del prossimo G7, che dal 13 al 15 giugno vedrà lo ...

