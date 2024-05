Le medie dei carburanti alla pompa restano altissime Ma c' è uno spiraglio

(Di martedì 7 maggio 2024) Ferme le quotazioni dei prodotti raffinati per festività a Londra, giro di ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, con l'eccezione del Gpl. Poco mosse lenazionali dei prezzi praticati. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e aumentato di un centesimo al litro quelli del Gpl. Per IP si registra un ribasso di un centesimo sul gasolio. Per Tamoil -1 cent/litro su benzina e gasolio. Queste sono ledei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,914 euro/litro ...

Battuta d'arresto per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre continua la corsa dei prezzi praticati alla pompa , sulla scia dei forti rialzi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi: benzina in media ...

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - In netto aumento, alla ripresa delle contrattazioni dopo le festività pasquali, le quotazioni petrolifere: Brent a 89 dollari, prodotti raffinati in forte rialzo. Nuovo aggiustamento all'insù anche sui listini dei prezzi ...

