Ascolti tv - ‘Il Clandestino’ Edoardo Leo si aggiudica la prima serata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Il secondo episodio de ‘IlconLeo, trasmesso ieri da Rai1, ha vinto latelevisiva italiana di lunedì 6 maggio 2024. La serie tv ha ottenuto un ascolto di 2.978.000 spettatori, pari al 16.8%. Secondo posto per Canale5, che ieri trasmetteva L?Isola dei Famosi: il reality ha riunito davanti allo schermo 2.040.000 spettatori totalizzando uno share del 15.8%. Il terzo posto sul podio dellatv è di Rai2 con Stasera Tutto è Possibile, visto da 1.733.000 spettatori (share del 10.9%). Italia1, con The Trasporter Legacy, ha conquistato 1.119.000 spettatori ed ha fatto registrare uno share del 5.9%. Su Rai3 Salvo Sottile con il suo Far West ha convinto 910.000 spettatori, pari al 5.5% di share. Nell’access prime time ...